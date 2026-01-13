Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Сам президент в настоящее время склоняется к тому, чтобы санкционировать военные удары по этой стране из-за жесткого подавления протестов, пишет издание. Об этом же говорится в материале Axios. По его данным, в отличие от Трампа, некоторые сотрудники администрации считают, что удары будут контрпродуктивны. Некоторые чиновники опасаются усиления «пропаганды режима» о том, что протесты организуют США и Израиль, передает WSJ.