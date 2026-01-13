Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Чиновники администрации США во главе с Вэнсом рассматривают предложение Тегерана о переговорах по ядерной программе, а Трамп больше склоняется к авиаударам по Ирану из-за жесткого подавления протестов.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Высокопоставленные чиновники Белого дома, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса, призывают американского лидера Дональда Трампа к дипломатическому урегулированию с Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сам президент в настоящее время склоняется к тому, чтобы санкционировать военные удары по этой стране из-за жесткого подавления протестов, пишет издание. Об этом же говорится в материале Axios. По его данным, в отличие от Трампа, некоторые сотрудники администрации считают, что удары будут контрпродуктивны. Некоторые чиновники опасаются усиления «пропаганды режима» о том, что протесты организуют США и Израиль, передает WSJ.

В Белом доме рассматривают последнее предложение Тегерана провести переговоры, посвященные ядерной программе, пишет газета. О готовности Ирана начать диалог Трамп заявил журналистам на прошлой неделе. По словам республиканца, встреча организуется, в то же время он допустил «очень сильные» варианты действий в отношении республики до начала переговоров.

В минувшие выходные министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоко Стивом Уиткоффом. Источники Axios назвали это попыткой Тегерана снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном и стремлением выиграть время, прежде чем Трамп предпримет дальнейшие шаги. У республиканца на столе различные сценарии, которые включают не только военные удары, но и кибератаки и усиление санкций.

Публично сам Трамп допускал как силовой ответ на разгон протестов, так и дипломатическое урегулирование. 12 января он объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, которые сотрудничают с Ираном. О каких государствах речь, республиканец не пояснил. Bloomberg отмечает, что к основным торговым партнерам Исламской Республики относятся Индия, Турция и Китай.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше