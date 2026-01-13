Кадыров опроверг очередные слухи о том, что у него отказали почки

Кадыров заявил, что сведения об отказавших почках и приезде московских врачей не соответствуют действительности. Он отметил, что несмотря на его появления на телевидении и в социальных сетях, продолжают распространять сообщения о тяжёлом состоянии, и выразил удивление, что люди доверяют «проплаченной информации».