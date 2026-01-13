Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров опроверг очередные слухи о том, что у него отказали почки

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что слухи о том, что у него отказали почки, являются фейком. Он также поручил министру республики по нацполитике, внешним связям и печати Ахмеду Дудаеву решить вопрос противодействия фейкам.

Источник: Life.ru

Кадыров заявил, что сведения об отказавших почках и приезде московских врачей не соответствуют действительности. Он отметил, что несмотря на его появления на телевидении и в социальных сетях, продолжают распространять сообщения о тяжёлом состоянии, и выразил удивление, что люди доверяют «проплаченной информации».

Ранее Ахмед Дудаев назвал слухи о критическом состоянии и госпитализации Кадырова «вбросами». В ролике глава республики опроверг информацию о том, что он якобы был госпитализирован в Москву.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше