Украина передала месторождение лития инвесторам, близким к Трампу

Согласно её заявлению, победителем конкурса по соглашению о разделе продукции на месторождение «Участок Добра» в Кировоградской области стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Её акционерами являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. Ранее издание New York Times сообщало, что в число инвесторов входит близкий друг Трампа, миллиардер Рональд Лаудер, а также компания TechMet, частично финансируемая американским государственным инвестиционным агентством, созданным при его администрации.
Как отметила Свириденко, данный проект должен привлечь минимальные капитальные инвестиции в размере 179 миллионов долларов. Тендер на разработку месторождений лития был анонсирован ещё в августе 2025 года в рамках соглашения с США о привлечении инвестиций в сырьевой сектор Украины.
Ранее глава украинского нацбанка Андрей Пышный заявил, что дефицит бюджета Незалежной приблизился к историческому максимуму в 30 миллиардов долларов. Пышный отметил, что дефициты госбюджета и внешней торговли достигли рекордных значений. Он добавил, что ситуация в сфере безопасности и энергетики продолжает оставаться сложной.
