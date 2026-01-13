Украина передала месторождение лития инвесторам, близким к Трампу

Согласно её заявлению, победителем конкурса по соглашению о разделе продукции на месторождение «Участок Добра» в Кировоградской области стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Её акционерами являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. Ранее издание New York Times сообщало, что в число инвесторов входит близкий друг Трампа, миллиардер Рональд Лаудер, а также компания TechMet, частично финансируемая американским государственным инвестиционным агентством, созданным при его администрации.