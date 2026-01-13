Ричмонд
Украина передала месторождение лития инвесторам, близким к Трампу

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что права на разработку крупного месторождения лития в стране перешли к группе американских инвесторов, связанных с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Согласно её заявлению, победителем конкурса по соглашению о разделе продукции на месторождение «Участок Добра» в Кировоградской области стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC. Её акционерами являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. Ранее издание New York Times сообщало, что в число инвесторов входит близкий друг Трампа, миллиардер Рональд Лаудер, а также компания TechMet, частично финансируемая американским государственным инвестиционным агентством, созданным при его администрации.

Как отметила Свириденко, данный проект должен привлечь минимальные капитальные инвестиции в размере 179 миллионов долларов. Тендер на разработку месторождений лития был анонсирован ещё в августе 2025 года в рамках соглашения с США о привлечении инвестиций в сырьевой сектор Украины.

Ранее глава украинского нацбанка Андрей Пышный заявил, что дефицит бюджета Незалежной приблизился к историческому максимуму в 30 миллиардов долларов. Пышный отметил, что дефициты госбюджета и внешней торговли достигли рекордных значений. Он добавил, что ситуация в сфере безопасности и энергетики продолжает оставаться сложной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

