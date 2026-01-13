Ричмонд
Небензя: Россия продолжит боевые действия до согласия Украины на переговоры

Россия продолжит военные действия на Украине до тех пор, пока украинский президент Владимир Зеленский не согласится на реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2024

«Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами», — сказал дипломат (цитата по Telegram-каналу постпредства). По его словам, условия для Киева с каждым днем становятся «только хуже», а «на каждую подлую атаку последует жесткий ответ».

Небензя сообщил, что с 3 по 9 января Россия нанесла «один массированный и четыре групповых удара» по объектам транспортной, аэродромной, портовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу украинского ВПК. Эти действия были ответом на атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина и гражданские объекты, пояснил Небензя.

