Небензя: Россия продолжит боевые действия до согласия Украины на переговоры

«Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами», — сказал дипломат (цитата по Telegram-каналу постпредства). По его словам, условия для Киева с каждым днем становятся «только хуже», а «на каждую подлую атаку последует жесткий ответ».
Небензя сообщил, что с 3 по 9 января Россия нанесла «один массированный и четыре групповых удара» по объектам транспортной, аэродромной, портовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу украинского ВПК. Эти действия были ответом на атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина и гражданские объекты, пояснил Небензя.