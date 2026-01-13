На сайте, который отслеживает эту необычную метрику, текущему уровню присвоен статус DEFCON 4, что означает состояние повышенной готовности и усиленного наблюдения. Пользователи соцсетей и наблюдатели часто связывают подобные всплески активности с возрастающей оперативной работой внутри здания.
Индекс использует пятибалльную шкалу, где 5 баллов соответствует нормальной обстановке, а 1 балл — максимальному уровню готовности. Текущий скачок заказов, по мнению сторонников этой теории, может косвенно указывать на активизацию процессов в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что венесуэльские военные допустили критические ошибки в использовании российских ЗРК, не сумев отразить воздушную атаку США. Многие комплексы были попросту отключены от радаров, оставив небо Венесуэлы открытым для противника. Поставки комплексов С-300ВМ «Антей-2500» и «Бук-М2» в Венесуэлу были задуманы как символ крепкого военного партнёрства между странами.
