Глава МИД ФРГ усомнился в готовности США напасть на Гренландию

Он также выразил уверенность в том, что в ходе предстоящих на этой неделе переговоров в Вашингтоне между США и Данией с Гренландией будут достигнуты «общие результаты». «Мы сможем укрепить безопасность в Северной Атлантике только в том случае, если будем продолжать работать в альянсе сообща, солидарно и единодушно. Поэтому, когда речь идет о вопросах, касающихся Гренландии и Дании, решение должны принимать Гренландия и Дания, а также люди, живущие в Гренландии», — заключил Вадефуль.