Прорыв в небе: как Россия в 2025 году завоевала рынок беспилотников

Если бы ещё несколько лет назад кто-то сказал, что слова «БАС», «агродрон» и «цифровое небо» будут на слуху не только у инженеров, ему бы, пожалуй, не поверили. Но 2025-й кардинально изменил правила игры. Стартовавший национальный проект «Беспилотные авиационные системы» перестал быть просто громкой аббревиатурой из новостей. Он превратился в работающий механизм, который уже сегодня даёт конкретные результаты: от грантов для изобретателей до серийных машин для сельхозполей. Life.ru выяснил, как в 2025 году в России формировалась целая новая отрасль.