США осудили российские удары по украинской энергетике, не упомянув атаки ВСУ

Брюс также напомнила, что почти год назад Россия поддержала резолюцию 2774 Совета безопасности, в которой содержался призыв к быстрому прекращению конфликта и достижению стабильного мира. По её словам, Москве следовало бы подтвердить свои слова конкретными действиями.