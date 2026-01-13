Ричмонд
США осудили российские удары по украинской энергетике, не упомянув атаки ВСУ

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс осудила удары России против энергобъектов Украины, при этом не упомянув атаки ВСУ. Об этом она заявила ходе заседания Совбеза, полное обращение опубликовано на сайте миссии США при ООН.

Источник: Life.ru

«Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки представляют собой насмешку над делом мира, которое имеет первостепенное значение для всего мира и для президента Трампа», — заявила она.

Брюс также напомнила, что почти год назад Россия поддержала резолюцию 2774 Совета безопасности, в которой содержался призыв к быстрому прекращению конфликта и достижению стабильного мира. По её словам, Москве следовало бы подтвердить свои слова конкретными действиями.

Ранее в Киеве был введён режим аварийных отключений электроэнергии из-за перегрузки энергетической инфраструктуры. В столице наблюдается массовое закрытие супермаркетов «АТБ», NOVUS и «Сельпо» из-за проблем с электроснабжением. Генераторы не справляются с нагрузкой, что приводит к необходимости приостановки работы магазинов. Точная цифра закрытых супермаркетов пока не уточняется.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

