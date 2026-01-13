США осудили российские удары по украинской энергетике, не упомянув атаки ВСУ

«Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки представляют собой насмешку над делом мира, которое имеет первостепенное значение для всего мира и для президента Трампа», — заявила она.
Брюс также напомнила, что почти год назад Россия поддержала резолюцию 2774 Совета безопасности, в которой содержался призыв к быстрому прекращению конфликта и достижению стабильного мира. По её словам, Москве следовало бы подтвердить свои слова конкретными действиями.
Ранее в Киеве был введён режим аварийных отключений электроэнергии из-за перегрузки энергетической инфраструктуры. В столице наблюдается массовое закрытие супермаркетов «АТБ», NOVUS и «Сельпо» из-за проблем с электроснабжением. Генераторы не справляются с нагрузкой, что приводит к необходимости приостановки работы магазинов. Точная цифра закрытых супермаркетов пока не уточняется.
