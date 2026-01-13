Маск подал иск об опеке над сыном из-за поддержки Эшли Сент-Клэр ЛГБТ*

Ранее американский миллиардер Билл Экман сделал пожертвование в 10 тысяч долларов агенту службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Джонатану Россу, застрелившему ЛГБТ*-активистку в Миннеаполисе. Это самая крупная сумма, которую получил мужчина в результате сбора средств на платформе GoFundMe. Инцидент произошел на фоне крупной иммиграционной операции в Миннесоте. По версии властей, 37-летняя Гуд пыталась наехать на сотрудников, и офицер выстрелил в целях самообороны.