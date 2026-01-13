Маск подал иск об опеке над сыном из-за поддержки Эшли Сент-Клэр ЛГБТ*

«Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая её заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика», — написал Маск в соцсети X.
Причиной такой реакции стал пост, в котором утверждалось, что Сент-Клэр выступает в поддержку трансгендеров*.
Ранее американский миллиардер Билл Экман сделал пожертвование в 10 тысяч долларов агенту службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Джонатану Россу, застрелившему ЛГБТ*-активистку в Миннеаполисе. Это самая крупная сумма, которую получил мужчина в результате сбора средств на платформе GoFundMe. Инцидент произошел на фоне крупной иммиграционной операции в Миннесоте. По версии властей, 37-летняя Гуд пыталась наехать на сотрудников, и офицер выстрелил в целях самообороны.
* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.