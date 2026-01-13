Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск подал иск об опеке над сыном из-за поддержки Эшли Сент-Клэр ЛГБТ*

Американский бизнесмен Илон Маск инициировал судебный процесс о получении полной опеки над своим годовалым ребёнком от писательницы Эшли Сент-Клэр. В качестве причины предприниматель назвал её публичную поддержку трансгендерного движения*.

Источник: Life.ru

«Сегодня я подам иск о полной опеке, учитывая её заявления, намекающие на то, что она может совершить трансгендерный* переход в отношении годовалого мальчика», — написал Маск в соцсети X.

Причиной такой реакции стал пост, в котором утверждалось, что Сент-Клэр выступает в поддержку трансгендеров*.

Ранее американский миллиардер Билл Экман сделал пожертвование в 10 тысяч долларов агенту службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) Джонатану Россу, застрелившему ЛГБТ*-активистку в Миннеаполисе. Это самая крупная сумма, которую получил мужчина в результате сбора средств на платформе GoFundMe. Инцидент произошел на фоне крупной иммиграционной операции в Миннесоте. По версии властей, 37-летняя Гуд пыталась наехать на сотрудников, и офицер выстрелил в целях самообороны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше