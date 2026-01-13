Ричмонд
Небензя заявил, что РФ «жёстко» ответит на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

Москва жёстко ответит на каждую атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на мирных граждан РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.

Источник: Life.ru

«На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жёсткий ответ», — заявил Небензя. По его словам, ВСУ специально бьют по гражданским объектам.

Ранее Василий Небензя сообщил, что в декабре 2025 года от ударов ВСУ пострадали не менее 367 мирных жителей, погибли 56 человек. Кроме того, по словам постпреда РФ, удар по населённому пункту Хорлы в Херсонской области был заранее спланированным терактом. Он отметил, что перед ударом над селом длительное время находился разведывательный беспилотник, что, по его мнению, доказывает осведомленность украинской стороны о цели.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

