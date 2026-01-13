Небензя заявил, что РФ «жёстко» ответит на каждую атаку ВСУ по мирным жителям

Ранее Василий Небензя сообщил, что в декабре 2025 года от ударов ВСУ пострадали не менее 367 мирных жителей, погибли 56 человек. Кроме того, по словам постпреда РФ, удар по населённому пункту Хорлы в Херсонской области был заранее спланированным терактом. Он отметил, что перед ударом над селом длительное время находился разведывательный беспилотник, что, по его мнению, доказывает осведомленность украинской стороны о цели.