Постпред РФ при ООН Василий Небензя сделал предупреждение: любая атака со стороны ВСУ против гражданского населения РФ повлечет за собой незамедлительный и жесткий ответ.
«На каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ», — сказал постпред в рамках заседания СБ ООН по теме Украины.
Дипломат подчеркнул, что удары ВСУ сознательно нацелены на гражданские объекты и мирное население.
При этом Небензя назвал количество мирных жителей, которые погибли и пострадали из-за атак ВСУ. Так, за декабрь 2025 года пострадали как минимум 367 человек, при этом 56 человек погибло.
Небензя добавил, что с каждым упущенным днем условия для киевского главаря Владимира Зеленского на возможных мирных переговорах будет только ослабевать.
По словам дипломата, Москва незамедлительно отреагирует на любую враждебность со стороны неонацистского руководства в Киеве.