Участникам СВО в Хабаровском крае повысили суммы соцконтрактов

Отдельный вид социального контракта для демобилизованных участников СВО появился с нового года, сумма его — 350 тысяч рублей, сообщат ИА «Хабаровский край сегодня».
Соцконтракт можно заключить с целью ведения предпринимательской деятельности, то есть открытия своего дела, при этом среднедушевой доход семьи не учитывается.
Еще одно преимущество — возможность пройти обучение или повысить свою квалификацию, если соискатель считает, что это необходимо для реализации проекта.
До 200 тысяч рублей можно получить на ведение личного подсобного хозяйства.
Деньги не возвращаются, но получателю надо будет подтвердить целевое использование средств и выполнить условия контракта.
Социальный контракт — популярная мера поддержки семей, которые с его помощью смогли выйти из трудной жизненной ситуации, увеличить доходы и начать получать доход.