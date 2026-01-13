США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

«Протесты набирают обороты по всему Ирану и могут перерасти в насилие. Правительство Ирана ограничило доступ к интернету, авиакомпании продолжают отменять рейсы в страну. Покиньте Иран сейчас. Разработайте план отъезда, который не зависит от помощи правительства США», — указано в заявлении.