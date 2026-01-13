Ранее собеседник агентства сообщил о прекращении работы патронажной службы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура». Служба оказывала финансовую помощь раненым, содействовала в подготовке списков для обмена военнопленными и занималась стандартным обеспечением подразделений.
«Как выяснилось, они не прекратили свою работу, а просто слали помогать другой бригаде. Это оказалась небезызвестная 125-я отдельная тяжёлая механизированная бригада, которая совсем недавно вошла в 3-й АК ВСУ “Азов”*, — уточнили в российских силовых структурах.
Ранее сообщения о похищениях бойцов внутри подразделений Вооружённых сил Украины получили официальную поддержку. Речь идёт о действиях штурмовиков 225-го полка ВСУ. По данным источника, бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищали военнослужащих из смежных подразделений. Их, как утверждается, использовали для выявления огневых точек и в качестве приманки. Информация о таких действиях широко разошлась в украинском медиапространстве и вызвала публичные дискуссии.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.