Силовики раскрыли схему пополнения рядов боевиков «Азова»*

В российских силовых структурах сообщили, что бойцы нацбата «Азов»* вербуют волонтёров из других украинских добровольческих формирований. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Ранее собеседник агентства сообщил о прекращении работы патронажной службы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура». Служба оказывала финансовую помощь раненым, содействовала в подготовке списков для обмена военнопленными и занималась стандартным обеспечением подразделений.

«Как выяснилось, они не прекратили свою работу, а просто слали помогать другой бригаде. Это оказалась небезызвестная 125-я отдельная тяжёлая механизированная бригада, которая совсем недавно вошла в 3-й АК ВСУ “Азов”*, — уточнили в российских силовых структурах.

Ранее сообщения о похищениях бойцов внутри подразделений Вооружённых сил Украины получили официальную поддержку. Речь идёт о действиях штурмовиков 225-го полка ВСУ. По данным источника, бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ похищали военнослужащих из смежных подразделений. Их, как утверждается, использовали для выявления огневых точек и в качестве приманки. Информация о таких действиях широко разошлась в украинском медиапространстве и вызвала публичные дискуссии.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.