Силовики раскрыли схему пополнения рядов боевиков «Азова»*

«Как выяснилось, они не прекратили свою работу, а просто слали помогать другой бригаде. Это оказалась небезызвестная 125-я отдельная тяжёлая механизированная бригада, которая совсем недавно вошла в 3-й АК ВСУ “Азов”*, — уточнили в российских силовых структурах.