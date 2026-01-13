Ричмонд
Посольство США вновь призывает американцев срочно покинуть Иран

Американское диппредставительство призвало граждан США покинуть Иран, где продолжаются акции протеста. В сообщении говорится, что американцам следует немедленно планировать выезд и не рассчитывать на помощь со стороны властей США. В дипмиссии также указали, что при невозможности покинуть страну людям нужно укрыться в безопасном месте и заранее подготовить запасы.

«Покиньте Иран сейчас же», — говорится в заявлении посольства США.

Как следует из разъяснений, тем, кто остаётся в стране, рекомендовали избегать демонстраций и массовых мероприятий. Также американцам посоветовали заранее подготовить продукты, воду, медикаменты и предметы первой необходимости. В качестве возможных маршрутов для выезда назвали сухопутные переходы через Армению и Турцию. США не имеют полноценного дипломатического представительства в Иране. Это, по оценке американской стороны, осложняет оказание консульской помощи в экстренных ситуациях.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о решении ввести 25-процентные пошлины для всех стран, сотрудничающих с Ираном. В публикации указано, что в отношении любой страны, ведущей дела с Ираном, будут введены 25-процентные пошлины на сделки, осуществляемые с США. Президент США добавил, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

