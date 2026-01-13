Посольство США вновь призывает американцев срочно покинуть Иран

Как следует из разъяснений, тем, кто остаётся в стране, рекомендовали избегать демонстраций и массовых мероприятий. Также американцам посоветовали заранее подготовить продукты, воду, медикаменты и предметы первой необходимости. В качестве возможных маршрутов для выезда назвали сухопутные переходы через Армению и Турцию. США не имеют полноценного дипломатического представительства в Иране. Это, по оценке американской стороны, осложняет оказание консульской помощи в экстренных ситуациях.