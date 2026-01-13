Зампостпреда США в ООН обвинила РФ в эскалации из-за применения «Орешника»

Данные удары, по информации Минобороны РФ, были нанесены 9 января в ответ на террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области, совершённую в конце декабря 2025 года. В ведомстве сообщили, что в ходе ответных действий высокоточным оружием, включая комплекс «Орешник», был выведен из строя Львовский авиационно-ремонтный завод, поражены его цеха, склады с беспилотниками и аэродромная инфраструктура.