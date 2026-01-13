НАТО запросила F-16 у Турции для воздушного патрулирования стран Балтии

А ранее в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что самолёты разведывательной авиации НАТО совершили не менее 16 вылетов в направлении республики за прошедшую неделю. Воздушная разведка велась с 5 по 11 января. Отмечается, что в прошлом году аналогичные показатели в отдельные дни достигали 10−12 вылетов за сутки.