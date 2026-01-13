Ричмонд
НАТО запросила F-16 у Турции для воздушного патрулирования стран Балтии

Турция получила от НАТО запрос направить свои истребители F-16 для участия в миссии воздушного патрулирования стран Балтии в 2026 году раньше запланированного срока. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

Четырёхмесячная смена в Эстонии идёт с августа по декабрь. Решение связано с усилением обороны альянса после нарушений воздушного пространства. Изначально Турция планировала дислокацию самолётов в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года.

Анкара пока не приняла решение о своём участии. Турецкие истребители последний раз патрулировали Балтию в начале 2025 года. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев, а в НАТО не ответили на запрос.

А ранее в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что самолёты разведывательной авиации НАТО совершили не менее 16 вылетов в направлении республики за прошедшую неделю. Воздушная разведка велась с 5 по 11 января. Отмечается, что в прошлом году аналогичные показатели в отдельные дни достигали 10−12 вылетов за сутки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

