НАТО запросила F-16 у Турции для воздушного патрулирования стран Балтии

Четырёхмесячная смена в Эстонии идёт с августа по декабрь. Решение связано с усилением обороны альянса после нарушений воздушного пространства. Изначально Турция планировала дислокацию самолётов в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года.
Анкара пока не приняла решение о своём участии. Турецкие истребители последний раз патрулировали Балтию в начале 2025 года. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев, а в НАТО не ответили на запрос.
А ранее в Министерстве обороны Белоруссии заявили, что самолёты разведывательной авиации НАТО совершили не менее 16 вылетов в направлении республики за прошедшую неделю. Воздушная разведка велась с 5 по 11 января. Отмечается, что в прошлом году аналогичные показатели в отдельные дни достигали 10−12 вылетов за сутки.
