Россия продолжит решать поставленные задачи военным путем до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не примет реалистичные условия для переговоров. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
— Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами, — цитирует Небензю ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию военного конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем.
9 января СМИ сообщили, что администрации США и Украины согласовали план возможного урегулирования вооруженного конфликта, договорившись почти по всем пунктам плана главы Белого дома Дональда Трампа, и теперь Вашингтон планирует получить ответ на него от Москвы.
Украинские журналисты назвали четыре сценария развития военного конфликта в 2026 году. Если Вашингтону не удастся привести Москву и Киев «к общему знаменателю», то, согласно первому варианту, США снизят интенсивность встреч с обеими сторонами и откажутся от рычагов давления для принуждения к переговорам.