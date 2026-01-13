Небензя: РФ продолжит военные действия, пока Киев не примет реалистичные условия

Украинские журналисты назвали четыре сценария развития военного конфликта в 2026 году. Если Вашингтону не удастся привести Москву и Киев «к общему знаменателю», то, согласно первому варианту, США снизят интенсивность встреч с обеими сторонами и откажутся от рычагов давления для принуждения к переговорам.