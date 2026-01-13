Foreign Affairs: США могут присоединить Гренландию, сделав её зависимой

Автор публикации пояснил, что США могут обойтись без военных средств и вторжения в Гренландию, завлекая остров к себе с помощью инвестиций, посредников и коллизий в законодательстве. Утверждается, что такой подход позволит уже в ближайшие годы постепенно «американизировать» указанную территорию.