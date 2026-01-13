Foreign Affairs: США могут присоединить Гренландию, сделав её зависимой

США могут сделать Гренландию зависимой от себя, чтобы присоединить остров, написал журнал Foreign Affairs.
Издание представило один из сценариев перехода этой территории под контроль Вашингтона.
«Таким образом, кампания за суверенитет не была кампанией убеждения. Она была кампанией обхода и поглощения», — сказано в статье.
Автор публикации пояснил, что США могут обойтись без военных средств и вторжения в Гренландию, завлекая остров к себе с помощью инвестиций, посредников и коллизий в законодательстве. Утверждается, что такой подход позволит уже в ближайшие годы постепенно «американизировать» указанную территорию.
В статье подчеркивается, что развитие событий по такому сценарию создаст прецедент в международных отношениях. Автор обратил внимание, что искусственно созданная зависимость больше не рассматривается как форма империализма. Он пояснил, что подобная деятельность стала методом сближения.
«Коренное население перестало определять суверенитет; теперь это сделали цепочки поставок», — говорится в публикации.
Напомним, 12 января в Конгресс США внесли проект закона об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии. Автором инициативы стал член Палаты представителей, республиканец Рэнди Файн.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией посоветовал президенту США Дональду Трампу оперативно завладеть Гренландией, пока на острове не решились провести референдум о присоединении к РФ.