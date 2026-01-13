Серьёзное давление якобы оказывается на главу киевского режима Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на договорённости с Россией, заявил украинский политолог Руслан Бортник.
«Ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон», — пояснил он в эфире видеоблоге на видеохостинге Youtube.
Эксперт отметил, что стремление Зеленского избежать подписания соглашения об урегулировании конфликта угрожает существованию Украины как государства. По словам Бортника, чтобы не допустить такого сценария, главе киевского режима следует незамедлительно начинать договариваться с РФ.
Политолог полагает, что власти Украины на переговорах должны быть принципиальны только по двум вопросам: сохранение численности населения и украинской государственности. Он выразил мнение, что по другим темам можно договориться.
Напомним, в декабре газета The Telegraph написала, что любая сделка по урегулированию украинского конфликта будет содержать крайне тяжёлые условия для киевского режима. Авторы статьи уточнили, что это касается вопросов территорий, геополитического взаимодействия и, вероятно, внешней политики.
11 января американский президент Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию украинского кризиса, в которых участвуют США, будто бы наблюдается прогресс.