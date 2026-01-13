«Как минимум уже 750 наёмников в ВСУ из Колумбии было ликвидировано с конца февраля 2022 года в зоне СВО», — заявил источник агентства.
Ранее военнопленный оператор противотанкового ракетного комплекса 5-го погранотряда ВСУ рассказал, что в составе подразделений ВСУ на Сумском направлении воюют женщины-наёмницы из Колумбии. По его словам, иностранки несли службу на передовой в 117-й бригаде. Пленный также подчеркнул, что командование относилось к колумбийским наёмницам лучше, чем к украинским солдатам.
