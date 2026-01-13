Выяснилось, как российский военкор отреагировал на удары по судам у Одессы

Коц обратил внимание на информацию, озвученную вице-премьером по восстановлению Украины Алексеем Кулебой. Тот сообщил, что один беспилотный летательный аппарат поразил танкер под флагом Панамы, ожидавший захода в порт для загрузки растительного масла, а второй удар пришёлся по судну под флагом Сан-Марино, покидавшему порт с партией кукурузы. Комментируя сочетание грузов, военкор в шутливой форме свёл масло и зерно в единый «продукт» (попкорн), предложив аудитории готовиться к просмотру дальнейших событий.