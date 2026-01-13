Выяснилось, как российский военкор отреагировал на удары по судам у Одессы

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал сообщения об атаках беспилотников на суда в районе одесского порта, сделав ироничную публикацию в своём телеграм-канале. Поводом стали заявления украинских властей о повреждении торговых судов в Черном море.
Коц обратил внимание на информацию, озвученную вице-премьером по восстановлению Украины Алексеем Кулебой. Тот сообщил, что один беспилотный летательный аппарат поразил танкер под флагом Панамы, ожидавший захода в порт для загрузки растительного масла, а второй удар пришёлся по судну под флагом Сан-Марино, покидавшему порт с партией кукурузы. Комментируя сочетание грузов, военкор в шутливой форме свёл масло и зерно в единый «продукт» (попкорн), предложив аудитории готовиться к просмотру дальнейших событий.
Ранее, 10 января, Кулеба обвинил Россию в атаках на гражданские суда в Черном море. По его данным, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерна ударный беспилотник повредил судно под флагом Сент-Китс и Невис, а вблизи порта Одессы было поражено ещё одно судно — под флагом Коморских островов, перевозившее сою.
На этом фоне 2 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали, по его оценке, ответом России на обстрелы гражданских кораблей со стороны Украины. Он отметил, что подобное развитие событий было предсказуемым и напрямую связано с отсутствием мирных договорённостей.
