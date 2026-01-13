Обнародовано, почему Швеция опасается повторить судьбу Гренландии

Власти Швеции заявили о риске усиленного внимания со стороны США к стране из-за запасов минеральных ресурсов. Поводом стали слова вице-премьера и министра энергетики и промышленности Эббы Буш, которая связала ситуацию с политикой Вашингтона вокруг Гренландии.
Выступая о необходимости ускоренного развития горнодобывающей отрасли, Буш указала, что природные ресурсы способны превратить Швецию в приоритетную цель для США после Гренландии. По её оценке, вопрос контроля над полезными ископаемыми напрямую связан с национальной безопасностью и суверенитетом страны. Вице-премьер дала понять, что Стокгольм намерен самостоятельно определять правила управления ресурсами и выстраивать систему, при которой внешнее давление будет минимизировано.
По данным правительства, в ближайшее время планируется представить более жёсткую стратегию развития минеральной отрасли. Основной упор предполагается сделать на безопасность поставок и снижение зависимости от внешних игроков. В кабмине считают, что нынешняя международная обстановка требует более радикальных подходов, учитывая действия США, которые, как отмечается, заявляют о контроле над территориями и ресурсами за пределами своей страны.
На фоне этих заявлений министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что позиция администрации президента США Дональда Трампа по Гренландии вносит дополнительную неопределённость в работу НАТО. По его словам, подобные сигналы осложняют прогнозирование дальнейших шагов союзников.
История вокруг Гренландии получила развитие в декабре 2025 года, когда Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по острову. Вскоре Лэндри подтвердил намерение Вашингтона добиваться вхождения Гренландии в состав США. Эти заявления вызвали резкую реакцию Копенгагена. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выразил возмущение и заявил о намерении вызвать американского посла для объяснений. Премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен выступили с совместным заявлением, предупредив США о недопустимости посягательств на территориальную целостность королевства.
Дополнительный резонанс вызвала публикация 4 января, когда супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила изображение карты Гренландии в цветах американского флага с намёком на скорое изменение статуса острова. Датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил о союзнических отношениях между странами, а власти Гренландии охарактеризовали публикацию как неуважительную, отметив при этом отсутствие поводов для паники.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, объясняя это её стратегическим значением для национальной безопасности и защиты так называемого свободного мира. Бывший премьер острова Муте Эгеде подчёркивал, что Гренландия не продаётся и не будет продана. При этом американский лидер отказывался давать гарантии неприменения военной силы для установления контроля над территорией.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании, а в 2009 году получила автономию с правом самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики, оставаясь при этом частью королевства.
