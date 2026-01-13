Обнародовано, почему Швеция опасается повторить судьбу Гренландии

Сам Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, объясняя это её стратегическим значением для национальной безопасности и защиты так называемого свободного мира. Бывший премьер острова Муте Эгеде подчёркивал, что Гренландия не продаётся и не будет продана. При этом американский лидер отказывался давать гарантии неприменения военной силы для установления контроля над территорией.