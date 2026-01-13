Раскрыто, что Кубе предрекают крах власти из-за сильного давления США

По оценкам собеседников агентства, ситуация на Кубе стремительно перерастает в энергетический кризис. Дефицит топлива, как считают дипломаты, способен парализовать работу портов и нарушить логистику поставок, что приведёт к острой нехватке продовольствия. В европейских столицах полагают, что страна приблизилась к критической черте, за которой действующее руководство может не удержать контроль над ситуацией.