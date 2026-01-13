Раскрыто, что Кубе предрекают крах власти из-за сильного давления США

Европейские дипломаты предупреждают о риске гуманитарного кризиса и возможного обрушения государственной системы на Кубе на фоне ужесточения политики США. Как сообщает Bloomberg, опасения связаны с действиями президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который угрожает лишить остров поставок топлива и внешнего финансирования.
По оценкам собеседников агентства, ситуация на Кубе стремительно перерастает в энергетический кризис. Дефицит топлива, как считают дипломаты, способен парализовать работу портов и нарушить логистику поставок, что приведёт к острой нехватке продовольствия. В европейских столицах полагают, что страна приблизилась к критической черте, за которой действующее руководство может не удержать контроль над ситуацией.
Потенциальную дестабилизацию на Кубе связывают с действиями США в Венесуэле и последующим захватом президента Николаса Мадуро. После этого Трамп публично дал понять, что власть в Гаване находится под угрозой. 11 января американский лидер заявил о намерении полностью перекрыть острову доступ к нефти и финансовым потокам, ранее обеспечиваемым Венесуэлой, одновременно сигнализируя о готовности обсуждать условия урегулирования.
Впоследствии в Вашингтоне сообщили о контактах с кубинской стороной, однако президент республики Мигель Диас-Канель опроверг наличие политических переговоров, указав, что взаимодействие ограничивается вопросами миграции. Он также напомнил о многолетнем санкционном давлении со стороны США, которое, по оценке Гаваны, и привело экономику страны в нынешнее состояние.
После сокращения венесуэльской поддержки Мексика фактически осталась одним из немногих поставщиков топлива для острова. По данным Bloomberg, в минувшие выходные на Кубу прибыл танкер с партией около 90 тыс. баррелей сырой нефти.
Как отмечает Reuters, американская разведка также оценивает экономическое положение Кубы как крайне тяжёлое. При этом в аналитических материалах ЦРУ нет однозначного вывода о том, приведёт ли углубляющийся кризис к смене власти в стране.
Читайте также: Раскрыто, что спецпосланник Трампа обвинил Данию в «оккупации» Гренландии.