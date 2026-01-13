Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Объяснено, когда конкретно может завершиться конфликт на Украине

Завершение украинского конфликта возможно в 2026 году, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Завершение украинского конфликта возможно в 2026 году, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Оценку перспектив он дал, комментируя заявления украинской стороны о сроках окончания боевых действий.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что конфликт не удастся завершить в 2026 году, хотя прекращение огня он не исключил. Эта позиция вызвала реакцию в российском экспертном сообществе.

По словам Дандыкина, ключевым фактором остается ситуация на линии соприкосновения и действия российских подразделений и командования. Существенное значение, по его оценке, будет иметь и формат возможного мирного плана. Эксперт подчеркнул, что у российской стороны есть собственные предложения, и в случае их учета с учетом текущей военной обстановки сценарий, озвученный Кулебой, может не реализоваться.

Военный аналитик также указал, что вариант временного перемирия, который позволил бы Киеву восстановить силы и провести перевооружение, маловероятен. При этом он допустил достижение полноценного мира, если договоренности будут заключены на российских условиях, отметив сдержанно позитивные ожидания от текущего года.

Ранее тему возможного завершения конфликта затронул и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что украинское руководство нанесло серьёзный ущерб европейскому региону и, по его оценке, ситуация будет лишь ухудшаться, если стороны не придут к соглашению о прекращении противостояния.

Читайте также: Выяснилось, как российский военкор отреагировал на удары по судам у Одессы.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше