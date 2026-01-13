Объяснено, когда конкретно может завершиться конфликт на Украине

По словам Дандыкина, ключевым фактором остается ситуация на линии соприкосновения и действия российских подразделений и командования. Существенное значение, по его оценке, будет иметь и формат возможного мирного плана. Эксперт подчеркнул, что у российской стороны есть собственные предложения, и в случае их учета с учетом текущей военной обстановки сценарий, озвученный Кулебой, может не реализоваться.