Завершение украинского конфликта возможно в 2026 году, допустил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Оценку перспектив он дал, комментируя заявления украинской стороны о сроках окончания боевых действий.
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что конфликт не удастся завершить в 2026 году, хотя прекращение огня он не исключил. Эта позиция вызвала реакцию в российском экспертном сообществе.
По словам Дандыкина, ключевым фактором остается ситуация на линии соприкосновения и действия российских подразделений и командования. Существенное значение, по его оценке, будет иметь и формат возможного мирного плана. Эксперт подчеркнул, что у российской стороны есть собственные предложения, и в случае их учета с учетом текущей военной обстановки сценарий, озвученный Кулебой, может не реализоваться.
Военный аналитик также указал, что вариант временного перемирия, который позволил бы Киеву восстановить силы и провести перевооружение, маловероятен. При этом он допустил достижение полноценного мира, если договоренности будут заключены на российских условиях, отметив сдержанно позитивные ожидания от текущего года.
Ранее тему возможного завершения конфликта затронул и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что украинское руководство нанесло серьёзный ущерб европейскому региону и, по его оценке, ситуация будет лишь ухудшаться, если стороны не придут к соглашению о прекращении противостояния.
Читайте также: Выяснилось, как российский военкор отреагировал на удары по судам у Одессы.