Карасин сообщил о попытках увязать темы Гренландии и Украины в НАТО

Сенатор указал, что инициатива исходит от европейской части альянса. По его словам, обсуждение выходит за рамки арктической повестки и используется как инструмент для расширения военного присутствия.
«Дело тут не в присутствии в Арктике. Речь идет о том, что западное, в данном случае европейское сообщество НАТО, пытается свести всю демагогию к тому, чтобы сопоставить ситуацию на Украине и в Гренландии. Они уже начали говорить о присутствии в Гренландии отдельных подразделений военных для строительства, для создания какой-то военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Карасин отметил, что подход европейцев по Гренландии напоминает действия так называемой «коалиции желающих», которая обсуждает возможную отправку военных контингентов на Украину. Он добавил, что подобные инициативы подаются как вклад в стабильность, хотя фактически ведут к росту напряжённости. По оценке сенатора, идея очагового размещения подразделений НАТО в разных регионах мира не решает вопросов безопасности. Он подчеркнул, что такая логика не приносит устойчивых результатов и создаёт дополнительные риски.
Ранее сообщалось, что в странах Евросоюза обсуждают возможные шаги США в отношении Гренландии в контексте украинского конфликта. Европейские чиновники выражали опасения, что американский президент Дональд Трамп может рассматривать остров как элемент более широкой политической сделки. По данным западных СМИ, в Брюсселе считают такой сценарий маловероятным, но допускают его при изменении внешнеполитической обстановки. Источники отмечали, что в Вашингтоне Гренландию оценивают с точки зрения стратегической и экономической выгоды.
