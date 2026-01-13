Карасин сообщил о попытках увязать темы Гренландии и Украины в НАТО

«Дело тут не в присутствии в Арктике. Речь идет о том, что западное, в данном случае европейское сообщество НАТО, пытается свести всю демагогию к тому, чтобы сопоставить ситуацию на Украине и в Гренландии. Они уже начали говорить о присутствии в Гренландии отдельных подразделений военных для строительства, для создания какой-то военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.