Карасин сообщил о попытках увязать темы Гренландии и Украины в НАТО

Европейские страны НАТО пытаются связать вопросы Гренландии и украинского урегулирования. Речь идёт о политических дискуссиях в Европе. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишет газета «Известия».

Сенатор указал, что инициатива исходит от европейской части альянса. По его словам, обсуждение выходит за рамки арктической повестки и используется как инструмент для расширения военного присутствия.

«Дело тут не в присутствии в Арктике. Речь идет о том, что западное, в данном случае европейское сообщество НАТО, пытается свести всю демагогию к тому, чтобы сопоставить ситуацию на Украине и в Гренландии. Они уже начали говорить о присутствии в Гренландии отдельных подразделений военных для строительства, для создания какой-то военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Карасин отметил, что подход европейцев по Гренландии напоминает действия так называемой «коалиции желающих», которая обсуждает возможную отправку военных контингентов на Украину. Он добавил, что подобные инициативы подаются как вклад в стабильность, хотя фактически ведут к росту напряжённости. По оценке сенатора, идея очагового размещения подразделений НАТО в разных регионах мира не решает вопросов безопасности. Он подчеркнул, что такая логика не приносит устойчивых результатов и создаёт дополнительные риски.

Ранее сообщалось, что в странах Евросоюза обсуждают возможные шаги США в отношении Гренландии в контексте украинского конфликта. Европейские чиновники выражали опасения, что американский президент Дональд Трамп может рассматривать остров как элемент более широкой политической сделки. По данным западных СМИ, в Брюсселе считают такой сценарий маловероятным, но допускают его при изменении внешнеполитической обстановки. Источники отмечали, что в Вашингтоне Гренландию оценивают с точки зрения стратегической и экономической выгоды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

