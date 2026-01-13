Обнародованы масштабы ущерба после атаки украинских дронов по Воронежу

По информации городской администрации, разрушения зафиксированы в 55 жилых домах, из которых 12 — многоквартирные, ещё 43 — частные. Также пострадали 86 автомобилей. В высотных домах основной урон пришёлся на остекление, при этом несущие конструкции повреждений не получили. Замеры для замены стеклопакетов уже выполнены, часть окон подготовлена к установке.