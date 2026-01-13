Обнародованы масштабы ущерба после атаки украинских дронов по Воронежу

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ 10 января в Воронеже получили повреждения десятки жилых строений и автомобилей. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин, уточнив данные по итогам первичного обследования.
По информации городской администрации, разрушения зафиксированы в 55 жилых домах, из которых 12 — многоквартирные, ещё 43 — частные. Также пострадали 86 автомобилей. В высотных домах основной урон пришёлся на остекление, при этом несущие конструкции повреждений не получили. Замеры для замены стеклопакетов уже выполнены, часть окон подготовлена к установке.
В частном секторе зафиксированы повреждения кровель, фасадов и окон. Наиболее тяжёлый случай произошёл в деревянном доме, обложенном кирпичом. После пожара здание оказалось полностью уничтожено и восстановлению не подлежит. Власти заявили о готовности компенсировать собственникам утрату жилья и выделить средства на строительство нового дома.
В мэрии подчеркнули, что окончательные цифры ещё уточняются, поскольку не все жители вернулись в город после праздничных дней. Отдельно отмечено, что владельцам повреждённых автомобилей положены компенсационные выплаты в соответствии с недавно принятым решением городской Думы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января Воронеж подвергся атаке беспилотников. Губернатор Александр Гусев информировал о повреждении семи многоквартирных и шести частных домов, включая один строящийся объект. В результате удара были задеты фасады и окна зданий, в двух многоэтажках возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать.
