Европа рискует остаться без оружия из-за Украины, считают в Турции

Портал Euractiv со ссылкой на экспертов ранее писал, что Европе потребуется по меньшей мере два-три года, чтобы получить свои средства слежения из космоса и тем самым ослабить зависимость от США, поэтому в ближайшее время она не сможет избежать шантажа или утаивания информации со стороны Вашингтона.