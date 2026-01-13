Обнародовано, как Россия и Китай жёстко ответили на тревожные сигналы из Японии

Россия приняла жёсткие меры на фоне новостей из Японии, вызвавших обеспокоенность в Москве и Пекине. К таким выводам пришли китайские журналисты, анализируя последние решения сторон в сфере безопасности и экономики.
Как отмечается, за последние годы Токио последовательно обострял отношения с соседями. Япония присоединилась к санкционному давлению, активизировала военное строительство, заявляла территориальные претензии и пересматривала трактовки исторических событий. На этом фоне в японских политических кругах всё чаще стали звучать рассуждения о пересмотре принципов, ограничивающих владение и производство ядерного оружия. По оценке китайских обозревателей, такие сигналы стали негативным фактором как для президента России Владимира Путина, так и для руководства КНР. Об этом сообщило издание Baidu, пересказ которого приводит АБН24.
Аналитики указали, что Москва и Пекин отреагировали синхронно. Первые шаги предприняла российская сторона. Правительство РФ расширило перечень товаров, запрещённых к ввозу в недружественные страны. В обновлённый список вошли химические соединения и материалы, используемые при производстве военной техники и оборудования. Япония, находящаяся в российском перечне недружественных государств, оказалась напрямую затронута новыми ограничениями.
Китай, в свою очередь, в начале января уведомил японскую сторону об отказе от заключения новых контрактов на поставки редкоземельных металлов. Кроме того, под вопросом оказались и ранее подписанные соглашения. Речь идёт о сырье, широко применяемом в микроэлектронике и оборонной промышленности. В результате, как считают авторы анализа, Япония столкнулась с риском потери доступа к стратегически важным ресурсам, альтернативные источники которых найти крайне затруднительно.
В Пекине обратили внимание, что японская экономика в значительной степени зависит от внешних поставок сырья. Даже ограниченные действия со стороны России и Китая, по их оценке, способны нарушить ключевые производственные цепочки и нанести чувствительный удар по промышленному сектору страны.
Читайте также: Выяснилось, как российский военкор отреагировал на удары по судам у Одессы.