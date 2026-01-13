Военкор Александр Коц шуткой прокомментировал удары дронов по судам у Одессы

Украинская сторона сообщала, что целью атаки стали два иностранных судна: танкер под панамским флагом, который должен был зайти в порт якобы за растительным маслом, и судно под флагом Сан-Марино с кукурузой на борту.
«Попкорн получился, запасайтесь!» — написал Коц.
Массированные удары по портовой инфраструктуре на Украине привели к серьёзному падению экспорта зерна. В декабре экспорт украинской пшеницы сократился почти на четверть (25%) из-за действий российской армии. Россия усилила удары по портовой инфраструктуре, через которую идёт основной поток поставок. Под ударом оказались порты в Одессе, включая порт Южный.
