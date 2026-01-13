Раскрыто, как США больше века безуспешно добиваются Гренландии

К вопросу о покупке острова США вернулись в 1934 году. В тот период датская пресса сообщала о переговорах и повышенной активности американских дипломатов и военных в регионе. Однако и тогда Копенгаген публично отрицал обсуждение каких-либо сделок, а сами переговоры, если они и велись, не привели к результату. Эксперты связывают это с экономическим кризисом в США в годы Великой депрессии и отсутствием у Вашингтона возможности сосредоточиться на арктических проектах.