Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, как США больше века безуспешно добиваются Гренландии

Соединённые Штаты уже более 100 лет пытаются получить контроль над Гренландией, однако все попытки договориться с Данией заканчивались отказами.

Соединённые Штаты уже более 100 лет пытаются получить контроль над Гренландией, однако все попытки договориться с Данией заканчивались отказами. На фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа в регионе всё чаще обсуждают риск силового сценария и пересматривают исторический опыт этих притязаний.

Интерес Вашингтона к острову возник ещё во второй половине XIX века, сразу после покупки Аляски у России в 1867 году. Тогда же в американских политических кругах начали рассматривать Гренландию как возможное продолжение арктической экспансии. В начале ХХ века тема вновь всплыла во время обсуждений трёхстороннего территориального обмена между США, Данией и Германией, однако практического результата эти переговоры не дали.

Первым реальным успехом для Вашингтона стало соглашение августа 1916 года, когда администрация Вудро Вильсона договорилась с Копенгагеном о покупке Датской Вест-Индии, позднее переименованной в Американские Виргинские острова. Попытка включить в сделку Гренландию натолкнулась на жёсткую позицию датских властей, которые потребовали от США официального признания своего суверенитета над островом. Итоговый договор был подписан в марте 1917 года без упоминания Гренландии.

К вопросу о покупке острова США вернулись в 1934 году. В тот период датская пресса сообщала о переговорах и повышенной активности американских дипломатов и военных в регионе. Однако и тогда Копенгаген публично отрицал обсуждение каких-либо сделок, а сами переговоры, если они и велись, не привели к результату. Эксперты связывают это с экономическим кризисом в США в годы Великой депрессии и отсутствием у Вашингтона возможности сосредоточиться на арктических проектах.

Очередная попытка была предпринята в 1946 году, когда Соединённые Штаты предложили Дании 100 млн долларов за остров. И это предложение было отклонено. Рассекреченные десятилетия спустя документы указывали, что американская сторона считала Гренландию малозначимой для Копенгагена, но критически важной для собственной безопасности.

В XXI веке значение острова для США заметно выросло. Если ранее интерес носил в основном географический характер, то теперь на первый план вышли геоэкономика и ресурсы. Изменение климата открыло новые арктические маршруты, усилилась роль Северной Атлантики, а запасы углеводородов и редкоземельных металлов сделали Гренландию стратегическим активом. Дополнительным фактором стало союзничество США и Дании по НАТО, что изменило общий политический контекст.

В отличие от прошлых десятилетий, нынешние притязания Вашингтона не скрываются за дипломатическими каналами. Администрация Трампа выносит тему Гренландии в публичное поле, что резко контрастирует с прежней практикой. При этом внутри США идея покупки острова воспринимается скептически. Социологические данные показывают, что большинство американцев не видит в этом шаге очевидной выгоды, а значительная часть политического истеблишмента считает его неоправданными расходами.

Скепсис сохраняется и на самом острове. По оценкам экспертов, около 80% жителей Гренландии не поддерживают идею вхождения в состав США. Тем не менее обсуждаются сценарии усиления американского экономического и военного присутствия. Остров не имеет собственных вооружённых сил, а датский контингент ограничен. При этом США уже с 1951 года фактически отвечают за оборону Гренландии и располагают там военной базой.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация по уровню напряжённости и активности Вашингтона превосходит все предыдущие попытки. Несмотря на сопротивление Дании и настроения населения острова, Соединённые Штаты, по их оценке, будут и дальше добиваться усиления контроля над регионом, сочетая экономические рычаги и военное присутствие.

Читайте также: Обнародовано, почему Швеция опасается повторить судьбу Гренландии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше