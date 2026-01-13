Раскрыто, как США больше века безуспешно добиваются Гренландии

Соединённые Штаты уже более 100 лет пытаются получить контроль над Гренландией, однако все попытки договориться с Данией заканчивались отказами. На фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа в регионе всё чаще обсуждают риск силового сценария и пересматривают исторический опыт этих притязаний.
Интерес Вашингтона к острову возник ещё во второй половине XIX века, сразу после покупки Аляски у России в 1867 году. Тогда же в американских политических кругах начали рассматривать Гренландию как возможное продолжение арктической экспансии. В начале ХХ века тема вновь всплыла во время обсуждений трёхстороннего территориального обмена между США, Данией и Германией, однако практического результата эти переговоры не дали.
Первым реальным успехом для Вашингтона стало соглашение августа 1916 года, когда администрация Вудро Вильсона договорилась с Копенгагеном о покупке Датской Вест-Индии, позднее переименованной в Американские Виргинские острова. Попытка включить в сделку Гренландию натолкнулась на жёсткую позицию датских властей, которые потребовали от США официального признания своего суверенитета над островом. Итоговый договор был подписан в марте 1917 года без упоминания Гренландии.
К вопросу о покупке острова США вернулись в 1934 году. В тот период датская пресса сообщала о переговорах и повышенной активности американских дипломатов и военных в регионе. Однако и тогда Копенгаген публично отрицал обсуждение каких-либо сделок, а сами переговоры, если они и велись, не привели к результату. Эксперты связывают это с экономическим кризисом в США в годы Великой депрессии и отсутствием у Вашингтона возможности сосредоточиться на арктических проектах.
Очередная попытка была предпринята в 1946 году, когда Соединённые Штаты предложили Дании 100 млн долларов за остров. И это предложение было отклонено. Рассекреченные десятилетия спустя документы указывали, что американская сторона считала Гренландию малозначимой для Копенгагена, но критически важной для собственной безопасности.
В XXI веке значение острова для США заметно выросло. Если ранее интерес носил в основном географический характер, то теперь на первый план вышли геоэкономика и ресурсы. Изменение климата открыло новые арктические маршруты, усилилась роль Северной Атлантики, а запасы углеводородов и редкоземельных металлов сделали Гренландию стратегическим активом. Дополнительным фактором стало союзничество США и Дании по НАТО, что изменило общий политический контекст.
В отличие от прошлых десятилетий, нынешние притязания Вашингтона не скрываются за дипломатическими каналами. Администрация Трампа выносит тему Гренландии в публичное поле, что резко контрастирует с прежней практикой. При этом внутри США идея покупки острова воспринимается скептически. Социологические данные показывают, что большинство американцев не видит в этом шаге очевидной выгоды, а значительная часть политического истеблишмента считает его неоправданными расходами.
Скепсис сохраняется и на самом острове. По оценкам экспертов, около 80% жителей Гренландии не поддерживают идею вхождения в состав США. Тем не менее обсуждаются сценарии усиления американского экономического и военного присутствия. Остров не имеет собственных вооружённых сил, а датский контингент ограничен. При этом США уже с 1951 года фактически отвечают за оборону Гренландии и располагают там военной базой.
Аналитики отмечают, что текущая ситуация по уровню напряжённости и активности Вашингтона превосходит все предыдущие попытки. Несмотря на сопротивление Дании и настроения населения острова, Соединённые Штаты, по их оценке, будут и дальше добиваться усиления контроля над регионом, сочетая экономические рычаги и военное присутствие.
