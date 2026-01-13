В Германии рассказали о произволе сотрудников ТЦК в отношении жителей Одессы

Один из собеседников газеты заявил, что, несмотря на многочисленные задокументированные случаи нарушений, украинские власти замалчивают происходящее, списывая публикации на «российскую пропаганду». По его словам, он лично столкнулся с подобным обращением и регулярно наблюдает это со своими знакомыми, называя происходящее унижением человеческого достоинства.
Издание также отмечает, что распространённой практикой среди украинцев, желающих избежать мобилизации, стал откуп от проблем через коррупционные схемы в ТЦК.
Ранее сообщалось, что на территории Черновицкой области правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза за границу семерых граждан Украины. Сообщается, что стоимость такой незаконной услуги составляла от 6 до 13 тысяч евро с каждого человека. При задержании в пункте пропуска «Мамалыга» у организатора было изъято 34 тысячи евро.
