Жители Одессы сообщают о систематических злоупотреблениях и жестокости со стороны сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК). Немецкое издание Berliner Zeitung приводит слова очевидцев, согласно которым преследования и избиения часто осуществляются людьми в штатском или представителями ТЦК, в то время как полиция не вмешивается и даже отключает свои камеры.