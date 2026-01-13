Эксперт рассказал, в каком случае может сорваться сделка по Гренландии

«Если по итогам промежуточных выборов в конгресс победят демократы, Трампу будет сложнее и его политический капитал резко сократится, потому что ему будет чем заняться во внутренней политике. Демократы будут чинить ему препятствия во всем, объявят новый импичмент, будут проводить расследования против него, и это (сделка по Гренландии — ред.) станет в меньшей степени реализуемо. Если республиканцы сохранят контроль над конгрессом, то гораздо больше шансов, что Трампу все-таки удастся довести дело до конца с Гренландией до конца своего президентского срока», — сказал Суслов.