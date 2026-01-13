Скандальный Технопарк ХМАО обрел директора после 1,5 лет безвластия

После ухода мурманского клана варягов, не прижившегося в учреждении, его наконец возглавил поддержанный коллективом сотрудник. По данным источников в промблоке округа, губернатор Югры Руслан Кухарук согласовал назначение Анфалова в канун Нового года, а официально вступил в должность новый директор 12 января.