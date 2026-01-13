Ричмонд
Скандальный Технопарк ХМАО обрел директора после 1,5 лет безвластия

Технопарк ХМАО, известный чередой скандалов и «разработкой» наноморсов и стелек с подогревом наконец обрел директора после 1,5 лет безвластия. Учреждение возглавил его бывший замглавы — Игорь Анфалов.

Новым директором Технопарка ХМАО назначен Игорь Анфалов.

«Анфалов Игорь Юрьевич, директор», — указано на сайте Технопарка. Ранее Анфалов работал в должности зама по проектной деятельности.

После ухода мурманского клана варягов, не прижившегося в учреждении, его наконец возглавил поддержанный коллективом сотрудник. По данным источников в промблоке округа, губернатор Югры Руслан Кухарук согласовал назначение Анфалова в канун Нового года, а официально вступил в должность новый директор 12 января.

Предыдущий директор учреждения, Денис Скрыганов, уволился после череды скандалов. Он недолго проработал директором фонда «Мой бизнес», но после отставки замгубернатора Сергея Афанасьева покинул пост.