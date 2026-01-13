Суд на Украине отказал Лире в госпитализации перед смертью

Утверждается, что 22 декабря 2023 года заседание по делу Лиры проходило через видеосвязь. В процессуальных материалах указано, что дистанционный формат был выбран из-за болезни обвиняемого, и необходимости продолжить рассмотрение без задержек. При этом мера пресечения осталась прежней, так как врач подтвердил наличие двусторонней пневмонии и воспаления лёгких, но заявил, что его жизни ничто не угрожает и лечение возможно в условиях изолятора.