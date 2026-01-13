Утверждается, что 22 декабря 2023 года заседание по делу Лиры проходило через видеосвязь. В процессуальных материалах указано, что дистанционный формат был выбран из-за болезни обвиняемого, и необходимости продолжить рассмотрение без задержек. При этом мера пресечения осталась прежней, так как врач подтвердил наличие двусторонней пневмонии и воспаления лёгких, но заявил, что его жизни ничто не угрожает и лечение возможно в условиях изолятора.
Суд постановил оставить Лиру под стражей как минимум до 19 февраля 2024 года, поручив при этом медчасти следить за состоянием здоровья. Журналист скончался менее чем через три недели.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал гибель американского журналиста и блогера Гонсало Лиры на Украине в 2024 году. Главарь киевского режима сделал вид, якобы впервые слышит об этом человеке. Напомним, Лиру задержали в Харькове весной 2023 года за «дискредитацию высшего военно-политического руководства и Украины». А уже в январе 2024-го американец скончался после жутких пыток в застенках СБУ.
