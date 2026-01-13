Министр войны США заявил об избавлении армии от «чуваков в платьях»

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика “инклюзивности, равенства и разнообразия”. — Прим. Life.ru), никаких больше чуваков в платьях», — заявил министр, уточнив, что речь идёт о прекращении программ, которые, по его мнению, отвлекают армию от главных задач.
По словам Хегсета, предыдущие администрации позволяли военно-промышленному комплексу страны терять возможности производства вооружений и комплектующих, что ослабляло обороноспособность США. Он подчеркнул, что при действующем президенте Дональде Трампе ситуация будет меняться, и страна будет стремиться к полной самостоятельности в производстве вооружений.
Ранее Хегсет опубликовал провокационную карикатуру, высмеивающую «культуру пробуждения» (woke culture) в Пентагоне. Так он прокомментировал решение суда, поддержавшего введённый президентом Штатов Дональдом Трампом запрет трансгендерам* на службу в американских вооружённых силах. На изображении Хегсет пинком выгоняет из здания министерства обороны мужчину в женском обличии, несущего коробку с надписью Woke Culture. Это прямая реакция на вердикт федерального апелляционного суда.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.