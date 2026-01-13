Министр войны США заявил об избавлении армии от «чуваков в платьях»

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика “инклюзивности, равенства и разнообразия”. — Прим. Life.ru), никаких больше чуваков в платьях», — заявил министр, уточнив, что речь идёт о прекращении программ, которые, по его мнению, отвлекают армию от главных задач.