Министр войны США заявил об избавлении армии от «чуваков в платьях»

Министр войны США Пит Хегсет 13 января сообщил, что армия больше не будет отвлекаться на «чуваков в платьях». Информацию распространили американские СМИ после выступления Хегсета на предприятии концерна Lockheed Martin в Техасе.

«Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика “инклюзивности, равенства и разнообразия”. — Прим. Life.ru), никаких больше чуваков в платьях», — заявил министр, уточнив, что речь идёт о прекращении программ, которые, по его мнению, отвлекают армию от главных задач.

По словам Хегсета, предыдущие администрации позволяли военно-промышленному комплексу страны терять возможности производства вооружений и комплектующих, что ослабляло обороноспособность США. Он подчеркнул, что при действующем президенте Дональде Трампе ситуация будет меняться, и страна будет стремиться к полной самостоятельности в производстве вооружений.

Ранее Хегсет опубликовал провокационную карикатуру, высмеивающую «культуру пробуждения» (woke culture) в Пентагоне. Так он прокомментировал решение суда, поддержавшего введённый президентом Штатов Дональдом Трампом запрет трансгендерам* на службу в американских вооружённых силах. На изображении Хегсет пинком выгоняет из здания министерства обороны мужчину в женском обличии, несущего коробку с надписью Woke Culture. Это прямая реакция на вердикт федерального апелляционного суда.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

