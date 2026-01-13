Обнародовано, что нападение США на Гренландию может разрушить НАТО

Соединённые Штаты, в случае атаки на Гренландию, могут поставить под угрозу существование НАТО. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на одного из дипломатов альянса, не раскрывающего своё имя.
По его словам, в уставе Североатлантического договора 1949 года нет пункта, который предусматривал бы ситуацию, при которой одна страна-член нападает на другую. Подобный инцидент, утверждает собеседник газеты, означал бы конец всей структуры блока.
Гренландия административно входит в состав Датского королевства. При этом ранее бывший президент США Дональд Трамп открыто заявлял, что считает остров необходимым для интересов национальной безопасности США. Он не исключал применение силы для установления контроля над территорией и отказывался гарантировать, что сохранение альянса важнее.
Власти Дании и Гренландии выступили с предостережением в адрес Вашингтона, указав на недопустимость любых попыток нарушения их территориальной целостности. Представители Евросоюза в январе обсуждали возможный ответ в случае, если угроза со стороны США приобретёт реальные черты.
До 1953 года Гренландия находилась в статусе датской колонии. Позже остров сохранил принадлежность к королевству, но в 2009 году получил автономию. Местные власти самостоятельно формируют внутреннюю политику, однако вопросы обороны и внешних связей остаются в компетенции Копенгагена.
