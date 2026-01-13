Раскрыто, почему США больше не тянут на мировое господство

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США утратили возможность контролировать глобальную повестку и теперь ограничиваются борьбой за лидерство в рамках западного блока.
США уже не способны претендовать на мировое господство. Об этом написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале, комментируя действия американского руководства на международной арене.
По мнению сенатора, бывший президент США Дональд Трамп делает ставку на грубую силу и жёсткие методы, считая приоритетом лишь собственные интересы. Пушков отмечает, что в условиях новой геополитической реальности Вашингтон больше не готов втягиваться в изнурительные войны, которые не способен выдержать ни экономически, ни политически.
США, как указал сенатор, стремятся удерживать статус лидера западного мира, избегая прямых военных конфликтов, которые ранее использовались в качестве инструмента давления. В эту стратегию, считает он, укладываются и территориальные амбиции Вашингтона, в частности — попытки включить Гренландию в зону своего влияния.
Трамп не раз заявлял, что считает Гренландию важной частью американской стратегии безопасности. Он подчеркивал, что остров должен принадлежать Соединённым Штатам. Бывший премьер-министр Гренландии Муте Эгеде на это отвечал, что территория не продаётся и никогда не будет продана.
При этом американский лидер неоднократно уклонялся от прямого ответа на вопрос, готов ли он исключить военный сценарий установления контроля над островом.
