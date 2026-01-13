Раскрыто, почему США больше не тянут на мировое господство

По мнению сенатора, бывший президент США Дональд Трамп делает ставку на грубую силу и жёсткие методы, считая приоритетом лишь собственные интересы. Пушков отмечает, что в условиях новой геополитической реальности Вашингтон больше не готов втягиваться в изнурительные войны, которые не способен выдержать ни экономически, ни политически.