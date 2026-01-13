Тотальное обновление: итоги политического года в Челябинской области

При этом «Единая Россия» получила 48 мандатов из 60, из них 28 мандатов —по одномандатным округам. Для сравнения, в 2020 году «Единая Россия» получила 43 мандата на выборах в ЗСО. Из них 28 по одномандатным округам и 15 — по спискам. Лишь в двух из 30 одномандатных округов на выборах в областной парламент удалось одержать победу представителям оппозиции. Это кандидат-эсер и один представитель ЛДПР. При этом в последнем случае либерал-демократ просто не имел соперника от ЕР — предполагаемый преемник золотодобытчика Константина Струкова вышел из выборной гонки после национализации ЮГК.