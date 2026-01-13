Тотальное обновление: итоги политического года в Челябинской области

Политические события года выглядят как пролог к выборам в Госдуму в 2026 году.
Уходящий год для Челябинской области был наполнен политическими событиями. Вслед за обновлением гордумы Челябинска в 2024 году регион сразу вошел в две избирательные кампании более высокого уровня — выборы заксобрания и местных представительных органов власти. Последние, вкупе с перестановками глав городов и райнов, ставших округами, финализировали идущую в области последние несколько лет муниципальную реформу. И все это происходило в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем сентябре.
Тотальное обновление.
Главным политическим событием года стали выборы в заксобрание Челябинской области. По итогам оно претерпело глобальное обновление, чего не было за всю историю региона. Если с 1990-х годов первую скрипку играли представители финансово-промышленных групп, крупных компаний, включая их владельцев, то с этой осени 30 человек — половина депутатского корпуса — новые люди. «Из народа», как неофициально говорят политики-профессионалы.
Вполне отчетливо проявился тренд на интеграцию в региональный парламент новой элиты. Участники СВО (не говоря уже о причастных) были представлены среди кандидатов практически всех политических сил.
Константин Струков заявил об уходе из политики, но опоздал.
Еще до национализации «Южуралзолота» основатель холдинга Константин Струков заявил об окончании своей четвертьвековой политической карьеры в стенах ЗСО. Следующим снялся с выборов последний патриарх регионального парламента, которого можно было причислить к олигархату — Юрий Карликанов. Оба они длительное время занимали посты вице-спикеров. «Посыпались» с выборов даже топ-менеджеры, которых можно было заподозрить в проведении через региональный парламент интересов своих патронов — вроде Сергея Евтеева.
В новом созыве областного парламента четыре врача, шесть участников СВО, 23 человека заняты в производственной сфере или занимаются предпринимательской деятельностью. Самый молодой депутат — Максим Гулин, которому 28 лет. Семь его коллег разменяли седьмой десяток.
Превосходя ожидания.
При этом «Единая Россия» получила 48 мандатов из 60, из них 28 мандатов —по одномандатным округам. Для сравнения, в 2020 году «Единая Россия» получила 43 мандата на выборах в ЗСО. Из них 28 по одномандатным округам и 15 — по спискам. Лишь в двух из 30 одномандатных округов на выборах в областной парламент удалось одержать победу представителям оппозиции. Это кандидат-эсер и один представитель ЛДПР. При этом в последнем случае либерал-демократ просто не имел соперника от ЕР — предполагаемый преемник золотодобытчика Константина Струкова вышел из выборной гонки после национализации ЮГК.
Победа ЕР состоялась при большей явке и более высокими процентами, чем пять лет назад.
В 2025 году «Единую Россию» поддержало 54,55% челябинцев. Следом идет «Справедливая Россия», которая получила 13,55% голосов, ЛДПР — 9,59%, «Новые люди» — 7,91%, КПРФ — 5,98%, а «Партия пенсионеров» — 5,79%. За три дня явка составила 37,69%, включая голоса, поданные через дистанционное электронное голосование.
В 2020 году явка была существенно меньше: примерно 33%. Тогда «Единая Россия» набрала 42,59% голосов. На втором месте с большим отставанием оказалась «Справедливая Россия» с 14,79% голосов, на третьем месте — КПРФ с 11,86%. Четвертое место осталось за ЛДПР с 11,31%. Замкнула пятерку лидеров Партия пенсионеров с 5,7% голосов. «Зеленая альтернатива» набрала 5,36%, партия «За правду» — 2,08%, Партия роста — 1,69%, «Родина» — 0,71%.
На достижение этих результатов партии-участницы потратили порядка 218 млн рублей. «Новые люди» израсходовали 81 480 390,79 рубля, «Справедливая Россия» — 73 237 151,36 рубля, «Единая Россия» — 31 777 010 рублей, ЛДПР — 16 692 283 рубля, КПРФ — 9 580 393,82 рубля. Замыкает список Партия пенсионеров с 5 114 000 рублей. Самыми расточительными оказались «Новые люди» и «Справедливая Россия». А вот «Единая Россия» — нынче только третья партия по расходам. К началу голосования все избирательные счета оказались полностью вычерпанными.
Муниципальная реформа.
Идею слияния нескольких годами враждующих муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал еще в августе 2019 года на встрече с жителями Коркинского муниципального района. К этому моменту на территории Челябинской области было 27 муниципальных районов, а в них — более 300 муниципальных образований. В том числе 242 — сельские поселения, 27 — городские поселения. Плюс к тому — 16 городских округов. И в каждом — по администрации и по совету или собранию депутатов.
В Коркино первоначально процесс затормозился из-за саботажа местных элит. Так, депутаты поселка Первомайский дали согласие лишь в феврале, спустя два года после одобрения депутатами поселка Роза и города Коркино. Однако в итоге все шероховатости удалось преодолеть.
Первопроходцем реформы стал Коркинский муниципальный район.
Единая администрация и собрание депутатов позволили существенно сократить управленческие расходы. Ушла в прошлое и бесконечная, казалось, грызня местных элитариев. Далее последовали Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. Опыт сочли удачным: на ноябрьском совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов в 2024 году губернатор Алексей Текслер объявил, что та же судьба ожидает и оставшиеся два десятка районов области.
В общей сложности число депутатов в Челябинской области по итогам объединительной реформы должно было сократиться в несколько раз. Если судьбами условных сельсоветов никто не заморачивался, то с районными собраниями все было сложнее. Сначала они также должны были ликвидироваться, а затем на их месте предстояло возникнуть окружным муниципальным собраниям. Выборы в них были назначены на сентябрь 2025 года.
Перед политблоком челябинского правительства стояла задача обеспечить контролируемый трансфер власти. Избавившись при этом от одиозных либо «выработавших ресурс» народных избранников, обеспечив большинство единороссам и тем самым контролируемые выборы глав муниципалитетов — ведь их избирают депутаты местных собраний.
Что касается партийного состава, то 620 из 723 мандатов достались «Единой России». А 24 ноября ЕР получила еще один мандат, когда был доизбран последний из депутатов. Политблок правительства и руководство ЕР купировали скандал в Чебаркуле, где после изгнания из партии спикера горсобрания Сергея Баландина сорвались выборы в округе № 19. Черту под кампанией подвела победа исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Екатерины Худяковой при явке в 32%.
Мэрские рокировки.
Как и предсказывало URA.RU, главы большинства муниципалитетов остались в своих креслах. При этом ставка на единоросское большинство в собраниях сыграла: депутаты голосовали либо единодушно, либо «для порядка» отдавали несколько голосов.
Единственным исключением стал кейс с Виталием Родионовым, которого область продвигала в главы Чесменского муниципального округа. Местная оппозиция выдвинула своего кандидата — местного фермера Владимира Шаповала. Он получил шесть голосов, но варяг из Челябинска набрал на три больше.
Все экзамены «на пять».
По сути все масштабные избирательные кампании стали экзаменами лично для губернатора Алексея Текслера. А также политблока челябинского правительства, возглавляемого его заместителем Романом Воллертом. И, по признанию экспертов, превратились в череду триумфов партии власти. При этом все кандидаты, имеющие реальные шансы на избрание, были согласованы с Текслером.
Трехдневная борьба за 783 депутатских мандата в Челябинской области закончилась убедительной победой единороссов. Как применительно к заксобранию региона, где партия власти будет доминировать, так и на уровне муниципалитетов.
Культурная столица.
Завершило год не столь значимое, но очень приятное событие. На торжественной церемонии 14 декабря в национальном центре «Россия» в Москве экспертное жюри удостоило Челябинск звания «Культурная столица 2027 года». «Это долгожданная победа. Весь регион, Челябинск, в последние месяцы буквально жил тем, чтобы стать культурной столицей в 2027 году. Перед нами открываются новые возможности для проведения масштабных мероприятий. Эмоции переполняют — это действительно радостное событие!» — заявил Текслер после объявления победителя.
Название «Культурная столица» дает городу и области сразу комплекс преимуществ — от имиджевых до экономических и инфраструктурных. Первое и, пожалуй, самое очевидное — в Челябинске в течение 2027 года пройдут десятки масштабных федеральных культурных мероприятий. Это всевозможные фестивали, выставки, гастроли ведущих театров и оркестров, конференции. Мероприятия не только оживят культурную жизнь челябинцев, но и создадут новые точки притяжения.
Победа в конкурсе практически всегда сопровождается целевыми субсидиями, грантами и дополнительными федеральными и региональными средствами на культурные проекты. К этому всему обязательно добавится развитие инфраструктуры — ремонты и модернизация театров, музеев, сценических площадок. Даже после завершения «года столицы» партнерские связи, наработанный репертуар, улучшенная инфраструктура и интерес к региону сохранятся.