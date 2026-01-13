Продлён арест российского археолога в Польше по делу о раскопках в Крыму

Суд в Варшаве оставил под стражей сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина до 4 марта. Украина добивается его экстрадиции из-за экспедиций в Крыму.
Окружной суд Варшавы принял решение продлить арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Об этом сообщил адвокат задержанного Адам Доманьский, представляющий его интересы в Польше. Защитник заявил, что намерен обжаловать постановление в течение ближайшей недели.
Бутягин был задержан в декабре прошлого года на территории Польши по запросу украинской стороны. Ученый, являющийся сотрудником Государственного Эрмитажа, с 1999 года возглавлял археологические экспедиции на территории античного городища Мирмекий, расположенного в Крыму.
Киев считает такие действия незаконными. По версии украинских властей, Бутягин и его команда якобы нарушили законодательство Украины, а также нанесли ущерб объектам культурного наследия, расположенным на полуострове. Украина требует его выдачи.
Остров Мирмекий, о котором идёт речь, является объектом археологических исследований с советских времён. После 2014 года украинские власти настаивают на том, что любые работы на территории полуострова без их разрешения являются противоправными. Российская сторона официально признаёт Крым частью своей территории.
Читайте также: Раскрыто, как США больше века безуспешно добиваются Гренландии.