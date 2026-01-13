Остров Мирмекий, о котором идёт речь, является объектом археологических исследований с советских времён. После 2014 года украинские власти настаивают на том, что любые работы на территории полуострова без их разрешения являются противоправными. Российская сторона официально признаёт Крым частью своей территории.