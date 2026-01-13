Выяснилось, что Британия хочет применять армию против танкеров, связанных с РФ

Лондон разработал юридическую схему для задержания судов, предположительно входящих в так называемый «теневой флот» России. Захваты планируют проводить с привлечением вооружённых сил.
Правительство Великобритании подготовило правовые основания для возможного задействования армии с целью перехвата и задержания судов, которые считаются частью так называемого «теневого флота» России. Об этом сообщает корпорация Би-би-си со ссылкой на источники в британской администрации.
По информации издания, на протяжении нескольких недель власти изучали доступные меры воздействия. В результате был выбран механизм, предусмотренный законом 2018 года о санкциях и противодействии отмыванию денег. В рамках этой нормы вооружённые силы смогут применять полномочия, необходимые для задержания судов, участвующих, по мнению Лондона, в обходе санкционных режимов.
Би-би-си уточняет, что пока не принято окончательное решение о сроках и условиях применения этих мер. Однако в правительстве такие действия уже называют «наращиванием давления» на морскую логистику, связанную с российским экспортом сырья.
Ранее стало известно, что британская сторона участвовала в операции по захвату российского танкера «Маринера» (также известного как Bella 1) в Атлантическом океане. Задержание было организовано по инициативе США. Хотя британские военные напрямую в нём не участвовали, они предоставили американской стороне операционную поддержку, включая доступ к военным базам. В операции также использовались вспомогательное судно королевского флота Tideforce и авиация для разведки с воздуха.
На фоне этого инцидента в Министерстве иностранных дел России потребовали от США соблюдения международного морского права. В Москве заявили, что захват «Маринеры» является нарушением норм свободного судоходства и требует немедленного прекращения подобных действий. Российская сторона подчеркнула, что судно осуществляло законную деятельность в международных водах.
