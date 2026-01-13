Выяснилось, что Британия хочет применять армию против танкеров, связанных с РФ

Ранее стало известно, что британская сторона участвовала в операции по захвату российского танкера «Маринера» (также известного как Bella 1) в Атлантическом океане. Задержание было организовано по инициативе США. Хотя британские военные напрямую в нём не участвовали, они предоставили американской стороне операционную поддержку, включая доступ к военным базам. В операции также использовались вспомогательное судно королевского флота Tideforce и авиация для разведки с воздуха.