Объяснено, почему возможный захват Гренландии подрывает основы НАТО

По мнению эксперта, подобные заявления американской стороны вступают в противоречие с 4-й и 5-й статьями Североатлантического договора, закрепляющими принципы коллективной безопасности и механизм консультаций при угрозе одной из стран-участниц. Михайлов указал, что инициатива США в отношении Гренландии усиливает раскол внутри альянса, поскольку Копенгаген как союзник НАТО оказывается в зависимом положении от Вашингтона.