Военным в Казахстане вновь подняли зарплаты

Для солдат срочной службы также расширили пакет льгот. Кредитными каникулами воспользовались 20 тысяч солдат, отсрочка по займам составила 8 млрд тенге. Через цифровую систему «Sarbaz 2.0» распределено более 9 тысяч грантов на обучение в вузах (из них 3000 — с общежитием и стипендией). За время службы солдаты могут бесплатно получить рабочие специальности (водители, экскаваторщики, связисты, парамедики) с выдачей сертификатов.