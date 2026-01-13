Военным в Казахстане вновь подняли зарплаты

Два этапа повышения зарплат Рост доходов военных разделили на два периода. С 1 января 2025 года оклады офицеров выросли на 20,3%, рядового и сержантского состава — на 33,9%. С 1 января 2026 года стартовал второй этап повышения. Офицерам добавили еще 23%, а сержантам и солдатам — 10% (от уровня первого этапа).
Кроме того, с июля 2025 года восстановлены полевые выплаты (ранее упраздненные). Теперь за каждые сутки на учениях, полевых выходах или в морских походах военным платят 1,2 МРП (5190 тенге) без оформления командировочных.
С ноября 2025 года через «Отбасы банк» заработали новые продукты для получателей жилищных выплат. Программа «Наурыз әскери» позволяет купить жилье без первоначального взноса. Ставка — 9%. Максимальная сумма займа: 36 млн тенге (Астана, Алматы), 30 млн тенге (регионы). Если внести 20% от стоимости, лимит кредита расширяется до 80 млн тенге. По программа «Әскери баспана» (вторичное жилье) первоначальный взнос составляет от 20%. Ставка по предварительному займу — 18%, с последующим снижением до 5%.
Для солдат срочной службы также расширили пакет льгот. Кредитными каникулами воспользовались 20 тысяч солдат, отсрочка по займам составила 8 млрд тенге. Через цифровую систему «Sarbaz 2.0» распределено более 9 тысяч грантов на обучение в вузах (из них 3000 — с общежитием и стипендией). За время службы солдаты могут бесплатно получить рабочие специальности (водители, экскаваторщики, связисты, парамедики) с выдачей сертификатов.
Впервые запущена программа переподготовки для офицеров, выходящих на пенсию. На базе военных вузов их обучают для преподавания НВП в школах или работы на военных кафедрах.
