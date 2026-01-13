Ричмонд
В Иркутской области продолжается переформирование территориальных избирательных комиссий

Иркутская область, НИА-Байкал — Продолжается переформирование территориальных избирательных комиссий.

Источник: Freepik

Облизбирком завершил прием предложений по кандидатурам в составы семи комиссий. Напомним, идет переформирование Балаганской, Иркутской районной, Катангской, Киренской, Куйтунской, Чунской, Шелеховской территориальных избирательных комиссий. В составе каждой — от семи до двенадцати членов комиссии. На 70 мест подано 76 пакетов документов, сообщает пресс-служба облизбиркома. Заседание по формированию новых составов теризбиркомов запланировано на конец января.