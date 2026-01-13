Штурмовики ВС РФ уничтожили до 200 военных ВСУ в ходе зачистки Гуляйполя

По его словам, сопротивление было минимальным, а основные боестолкновения произошли на этапе зачистки домов. Действуя малыми штурмовыми группами с двух направлений, подразделение не встретило противника в первых зданиях, но впоследствии захватило пленных. Те, в свою очередь, предоставили схему расположения украинских подразделений.