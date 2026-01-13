По его словам, сопротивление было минимальным, а основные боестолкновения произошли на этапе зачистки домов. Действуя малыми штурмовыми группами с двух направлений, подразделение не встретило противника в первых зданиях, но впоследствии захватило пленных. Те, в свою очередь, предоставили схему расположения украинских подразделений.
«Они располагались группами, примерно через каждые два дома. Воздушная разведка мониторила обстановку, и мы последовательно зачищали участки», — пояснил боец.
Ранее стало известно, что украинские вооружённые формирования понесли тяжёлые потери в ходе боёв за населённый пункт Гуляйполе. Они потеряли там больше половины личного состава. Командование украинской армии фактически смирилось с утратой города и перебросило пострадавшую 106-ю бригаду территориальной обороны на Сумское направление.
