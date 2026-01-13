Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовики ВС РФ уничтожили до 200 военных ВСУ в ходе зачистки Гуляйполя

В ходе освобождения населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области российские военнослужащие группировки «Восток» уничтожили до 200 боевиков Вооружённых сил Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок с позывным Шуруп.

Источник: Life.ru

По его словам, сопротивление было минимальным, а основные боестолкновения произошли на этапе зачистки домов. Действуя малыми штурмовыми группами с двух направлений, подразделение не встретило противника в первых зданиях, но впоследствии захватило пленных. Те, в свою очередь, предоставили схему расположения украинских подразделений.

«Они располагались группами, примерно через каждые два дома. Воздушная разведка мониторила обстановку, и мы последовательно зачищали участки», — пояснил боец.

Ранее стало известно, что украинские вооружённые формирования понесли тяжёлые потери в ходе боёв за населённый пункт Гуляйполе. Они потеряли там больше половины личного состава. Командование украинской армии фактически смирилось с утратой города и перебросило пострадавшую 106-ю бригаду территориальной обороны на Сумское направление.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.