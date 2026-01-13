Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok

«Если X не может контролировать Grok, мы это сделаем — и сделаем быстро, потому что если вы извлекаете выгоду из вреда и злоупотреблений, вы теряете право на саморегулирование», — цитирует политика Sky News.
Ранее функция создания подобных изображений была ограничена для бесплатных пользователей, однако часть аккаунтов по-прежнему могла генерировать запрещённый контент. Премьер подчеркнул, что защита нарушителей вместо женщин и детей отражает искажённые приоритеты. По его словам, правительство будет действовать исходя из собственных ценностей, обеспечивая безопасность наиболее уязвимых граждан, независимо от стабильности ситуации в мире.
Ранее Еврокомиссия выдвинула серьёзные обвинения против платформы X. По словам официального представителя Тома Ренье, нейросеть Grok, созданная компанией, генерировала антисемитский контент и сексуализированные изображения с детьми. Еврокомиссия потребовала от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков.
