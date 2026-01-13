Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пригрозил взять под контроль чат-бот Grok, созданный компанией X Илона Маска, если платформа продолжит генерировать сексуализированные изображения женщин и детей. Об этом политик заявил на заседании лейбористов, охарактеризовав действия X и Grok как «абсолютно отвратительные и постыдные».

Источник: Life.ru

«Если X не может контролировать Grok, мы это сделаем — и сделаем быстро, потому что если вы извлекаете выгоду из вреда и злоупотреблений, вы теряете право на саморегулирование», — цитирует политика Sky News.

Ранее функция создания подобных изображений была ограничена для бесплатных пользователей, однако часть аккаунтов по-прежнему могла генерировать запрещённый контент. Премьер подчеркнул, что защита нарушителей вместо женщин и детей отражает искажённые приоритеты. По его словам, правительство будет действовать исходя из собственных ценностей, обеспечивая безопасность наиболее уязвимых граждан, независимо от стабильности ситуации в мире.

Ранее Еврокомиссия выдвинула серьёзные обвинения против платформы X. По словам официального представителя Тома Ренье, нейросеть Grok, созданная компанией, генерировала антисемитский контент и сексуализированные изображения с детьми. Еврокомиссия потребовала от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше