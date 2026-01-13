Стало известно, что удар «Орешником» под Львовом вызвал резонанс на юге Украины

По словам представителя подполья, для многих граждан на юге Украины атака по объекту под Львовом стала знаковым событием. В подполье отметили, что на протяжении десятилетий, по их мнению, именно запад Украины формировал идеологическую основу, враждебную юго-востоку страны. Удар по этому направлению был воспринят как удар по источнику конфликта.