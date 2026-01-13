Окружное антифашистское подполье в Херсоне сообщило РИА Новости, что жители южных регионов Украины — Херсона, Одессы, Николаева и Запорожья — поддержали удар гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по объекту под Львовом. По их словам, атака затронула «символическую столицу» западной Украины, что стало неожиданным для тех, кто привык к военным действиям исключительно на юго-востоке страны.
По информации Минобороны России, в ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар по критически важной инфраструктуре Украины. Уточняется, что целью стали объекты, задействованные в обеспечении военно-промышленного комплекса страны. В результате операции был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Повреждены производственные цеха, склады с беспилотными летательными аппаратами и инфраструктура аэродрома.
В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на попытку Вооружённых сил Украины атаковать 28 декабря резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Попытка была признана безуспешной.
По словам представителя подполья, для многих граждан на юге Украины атака по объекту под Львовом стала знаковым событием. В подполье отметили, что на протяжении десятилетий, по их мнению, именно запад Украины формировал идеологическую основу, враждебную юго-востоку страны. Удар по этому направлению был воспринят как удар по источнику конфликта.
Система «Орешник» является одним из новейших ракетных комплексов средней дальности, допущенных к применению в зоне проведения специальной военной операции. Официально её характеристики не раскрываются.
Читайте также: Раскрыто, как США больше века безуспешно добиваются Гренландии.