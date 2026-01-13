Пушков резко оценил внешнеполитический курс администрации Трампа

Президент США заявлял, что Вашингтон должен сохранить контроль над Гренландией, не допустив усиления там влияния России или Китая, пишет «Царьград». Он назвал этот остров стратегически важной территорией, заявив об этом журналистам на борту самолета. Трамп также выразил сомнение в надежности союзников по НАТО, отметив, что не уверен в их готовности оказать поддержку США в трудную минуту.