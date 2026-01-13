Пушков резко оценил внешнеполитический курс администрации Трампа

Пушков считает, что Вашингтон не способен выдержать новые изнурительные войны.
США больше не способны удерживать мировое господство. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем telegram-канале, комментируя внешнеполитический курс администрации президент США Дональда Трампа.
«Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами», — подчеркнул Алексей Пушков в своем telegram-канале.
По его словам, Вашингтон, осознавая новую реальность, стремится закрепить лидерство в западном мире, избегая при этом изнурительных военных конфликтов. Именно в эту логику, как пояснил сенатор, укладываются и публичные притязания американского президента на остров Гренландия.
Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США. При этом он отказывался давать гарантии, что не станет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
Президент США заявлял, что Вашингтон должен сохранить контроль над Гренландией, не допустив усиления там влияния России или Китая, пишет «Царьград». Он назвал этот остров стратегически важной территорией, заявив об этом журналистам на борту самолета. Трамп также выразил сомнение в надежности союзников по НАТО, отметив, что не уверен в их готовности оказать поддержку США в трудную минуту.