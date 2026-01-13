Выяснилось, что Россия нанесла удар по Украине 20 ракетами «Искандер-М»

По данным украинского мониторингового ресурса Monitorwar, Россия в течение одного часа атаковала территорию Украины 20 ракетами комплекса «Искандер-М» (также обозначаемого как KN-23).
Удары пришлись по объектам в Запорожской области, Зеленодольску (Днепропетровская область), Харькову и Киеву. В ряде населённых пунктов было зафиксировано падение напряжения, предположительно в результате поражения энергетической инфраструктуры.
Удары последовали после массированной атаки, которую российские войска нанесли в ночь на 9 января. Тогда применялась гиперзвуковая ракетная система «Орешник». По данным Министерства обороны РФ, целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На объекте обслуживались и ремонтировались истребители F-16 и МиГ-29, поставленные Украине странами Запада.
Также, по информации оборонного ведомства, на территории предприятия изготавливались беспилотные летательные аппараты средней и большой дальности. Эти БПЛА, по версии Москвы, применялись для атак по гражданским объектам на территории России.
Применение одновременно двух видов высокоточного вооружения в короткие сроки говорит о продолжении стратегии по нанесению ущерба ключевым компонентам украинской военной и энергетической инфраструктуры. Украинская сторона официально не комментировала последствия последней атаки на момент публикации.
