По словам Пушкова, США стремятся сохранить лидерство в западном мире, но без вовлечения в изнурительные войны, которые страна уже не сможет выдержать. Он добавил, что притязания американского лидера на Гренландию укладываются в эту стратегию, поскольку остров рассматривается как зона влияния США. При этом бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что территория не продаётся и никогда не будет продаваться, а Трамп отказывался гарантировать отказ от военной силы для контроля над островом.