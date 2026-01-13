Пушков заявил, что мировое господство больше не по силам США

«Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами», — отметил сенатор.
По словам Пушкова, США стремятся сохранить лидерство в западном мире, но без вовлечения в изнурительные войны, которые страна уже не сможет выдержать. Он добавил, что притязания американского лидера на Гренландию укладываются в эту стратегию, поскольку остров рассматривается как зона влияния США. При этом бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что территория не продаётся и никогда не будет продаваться, а Трамп отказывался гарантировать отказ от военной силы для контроля над островом.
Ранее сообщалось, что претензии Трампа на Гренландию вызвали обеспокоенность европейских стран. По словам Пушкова, Запад активно напоминал американскому лидеру о нормах международного права, при этом сам регулярно их нарушал, включая действия в Югославии, Ливии и Сирии. Сенатор отметил, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях подобных действий, однако её советы оставались без внимания.
