Пушков заявил, что мировое господство больше не по силам США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил в своём Telegram-канале, что США больше не способны удерживать мировое господство.

Источник: Life.ru

«Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, США стремятся сохранить лидерство в западном мире, но без вовлечения в изнурительные войны, которые страна уже не сможет выдержать. Он добавил, что притязания американского лидера на Гренландию укладываются в эту стратегию, поскольку остров рассматривается как зона влияния США. При этом бывший премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что территория не продаётся и никогда не будет продаваться, а Трамп отказывался гарантировать отказ от военной силы для контроля над островом.

Ранее сообщалось, что претензии Трампа на Гренландию вызвали обеспокоенность европейских стран. По словам Пушкова, Запад активно напоминал американскому лидеру о нормах международного права, при этом сам регулярно их нарушал, включая действия в Югославии, Ливии и Сирии. Сенатор отметил, что Россия неоднократно предупреждала о последствиях подобных действий, однако её советы оставались без внимания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

